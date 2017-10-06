5 عكروا مزاج المصريين قبل موقعة الكونغو

عكرت عوامل عديدة مزاج الجماهير المصرية قبل مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي يوم الأحد المقبل بعد 24 ساعة من مباراة أوغندا وغانا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط

بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز مقابل تعثر أوغندا أمام غانا حتى يتأهل الفراعنة بشكل رسمي إلى المونديال

وتسبب أشياء عديدة في تعكير صفو ذهن المصريين قبل موقعة الكونغو كالتالي:

إصابة عبد الله السعيد

تسببت إصابة عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر بشد في العضلة الخلفية في قلق المصريين خوفًا من عدم قدرة البديل على قيام بأدواره.

شائعات رحيل كوبر

أثير أن هيكتور كوبر ينوي الرحيل عن منتخب مصر لتلقيه عروض خارجية وهو ما جعل القلق يتسرب إلى النفوس خوفًا من عدم التركيز

اتهامات غانا بالتفويت

تسرب الخوف لدى المصريين خوفًا من تفويت غانا مباراتها أمام أوغندا في ظل عدم استدعاء النجوم مثل أندريه وجوردان أيو وأسامواه جيان

إصابات غانا

بدأت الجماهير المصرية تضع يديها على قلوبها خوفًا من سقوط غانا بسبب الإصابات التي ضربت اللاعبين يتقدمه جوناثان مانساه وهاريسون أفول

تصريحات مدرب غانا

نقلت تصريحات كويسي أبياه مدرب غانا القلق لنا كمصريين بعدما أكد أنه لا يمكن أن يتعهد بالفوز على أوغندا وأنه سيلعب بدكة البدلاء.