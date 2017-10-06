وقفة مثيرة لمنتخب ويلز في الصورة التذكارية

نجح لاعبو منتخب ويلز في كسر التقاليد المعمول بها خلال التقاط الصورة التذكارية قبل مباراتهم أمام جورجيا ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويلز تخالف تقاليد الصورة التذكارية

ووقف لاعبو منتخب ويلز في صورة 8 لاعبين جلوس و3 واقفين بخلاف المعتاد بوقوف 6 لاعبين وجلوس 5 آخرين على أرضية الملعب.

وافتقد منتخب ويلز لخدمات جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني وذلك بسبب تعرضه لإصابة في معسكر منتخب بلاده.

وتحتل ويلز المركز الثاني في جدول المجموعة الرابعة للتصفيات برصيد 17 نقطة خلف صربيا المتصدرة برصيد 18 نقطة بينما أيرلندا في المركز الثالث بـ13 نقطة بفارق 4 نقاط عن النمسا صاحب المركز الرابع بـ9 نقاط ثم جورجيا في المركز الخامس بخمس نقاط.

وخطف منتخب ويلز مضيفه منتخب جورجيا بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عن المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2018.

وسجل هدف منتخب ويلز الوحيد طوم لاورينس فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء عبر تسديدة قوية في مرمى جورجيا.