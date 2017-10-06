مفاجأة هجومية في تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

استقر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بأحمد حسن كوكا في خط الهجوم أمام الكونغو على حساب عمرو جمال لاعب بيدفيست الجنوب إفريقي.

كوكا يقود هجوم المنتخب أمام الكونغو

ويرغب هيكتور كوبر في استغلال طول كوكا وقدرته على اقتناص الأهداف أمام الكونغو خاصة أن المباراة ستقام على ملعبنا ووسط جمهورنا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي في الساعة السابعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأثبت كوكا كفاءة في تدريبات المنتخب خلال معسكر الإسكندرية مما جعل كوبر يقرر الدفع به أمام الكونغو لتحقيق الفوز.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا حتى يضمن التأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي.

وتحل غانا ضيفًا على أوغندا غدًا السبت على ملعب مانديلا بكيمبالا ضمن تصفيات المونديال.