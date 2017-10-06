“كوبر” لحراس المنتخب: لا مجال للأزمات أمام الكونغو

حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، على عقد جلسة مع عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي حراس مرمى الفراعنة، على هامش مران اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكونغولي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد “كوبر” خلال جلسته مع الحراس الثلاثة في حضور أحمد ناجي مدرب الحراس، أن الصعود لكأس العالم بمثابة الحلم المنتظر تحقيقه للشعب المصري، ولن يتنازل عنه نهائيًا، ولا مجال للغضب أو إثارة أزمة لعدم المشاركة، ويجب على الجميع الالتزام بالهدوء خلال الفترة الحالية .

وقال “كوبر” إن الرؤيته الفنية لمستوى كل حارس خلال المعسكر وجاهزيته البدنية والفنية والنفسية، هي التي ستحدد من سيحمي عرين الفراعنة بمباراة الأحد.

واختتم “كوبر” حديثه قائلا، كل حارس يجب أن يظهر أفضل ما لديه في التدريبات نظرا لأهمية مواجهة الكونغو التي لا تحتمل أي أخطاء، مضيفا أن الحارس الذي سيقع عليه الاختيار ينبغي عليه أن يتحلى بالهدوء الشديد والثقة وضبط النفس باعتباره نصف الفريق وأن يوجه زملاءه بدقة عند الهجمات المعاكسة للمنافس.

مصر تنتظر هدية غانا

وتراقب الجماهير المصرية نتيجة مباراة غانا وأوغندا المقرر لها في الثالثة عصر غدا السبت، من أجل تحديد ملامح ترتيب المجموعة، حيث يأمل المصريون في تعثر المنتخب الأوغندي أمام النجوم السوداء لاقتراب الفراعنة خطوة نحو مونديال روسيا.

فرص تأهل مصر

يحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز في لقاء الأحد، بجانب تعثر المنتخب الأوغندي أمام نظيره الغيني من أجل حسم التأهل رسميا لمونديال روسيا 2018.