غياب عبد الله السعيد وفتحي عن تدريب المنتخب

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير في الخامسة من مساء غد (السبت) على الملعب الرئيسي لاستاد الجيش ببرج العرب استعدادا للقاء منتخب الكونغو في السابعة من بعد غد (الأحد) ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة الإفريقية الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تأهيل عبد الله السعيد وفتحي في المنتخب

ومن المقرر أن يسمح لكافة وسائل الإعلام بتصوير التدريب خلال ربع الساعة الأولى، بينما قرر الجهاز الفني الاكتفاء بالمؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد المباراة.

ويؤدي المنتخب الكونغولي تدريبه الوحيد على الملعب نفسه في السادسة والنصف مساء غد، وسيسمح أيضا لكافة وسائل الإعلام بالتصوير خلال ربع الساعة الأولى.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبه اليوم (الجمعة) في السادسة والنصف مساء بمشاركة جميع اللاعبين ، باستثناء عبد الله السعيد ومصطفى فتحي اللذين أديا تدريبات تأهيلية منفردة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا حتى يضمن التأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي.