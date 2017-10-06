خناقة في الأهلي

احتد عماد وحيد عضو مجلس إدارة نادي الأهلي على خالد مرتجي عضو المجلس السابق في مقر الجزيرة اليوم على هامش زيارة قائمة محمود الخطيب لمقر النادي اليوم للدعاية للانتخابات.

عماد وحيد يحتد على خالد مرتجي

وتصادف وجود خالد مرتجي بجوار المبنى الاجتماعي بعماد وحيد الذي احتد عليه لفظيًا بدعوى رغبته في العودة للقلعة الحمراء رغم أن مجلسه مع حسن حمدي ترك النادي مديونًا.

وزارت قائمة محمود الخطيب مقر الجزيرة اليوم بعد صلاة الجمعة في دعاية مقننة للانتخابات التي ستخوضها أمام قائمة محمود طاهر رئيس النادي الحالي.

وعلى صعيد فريق الكرة يغيب أحمد الشيخ صانع ألعاب القلعة الحمراء عن مباراة الاتحاد السكندري يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

وعانى أحمد الشيخ من إصابة بتقلصات في عضلات الظهر وفشلت محاولات لحاقه بموقعة زعيم الثغر.

وكان أحمد الشيخ قد غاب عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسوسة التي انتهت بفوز الأخير 2-1.