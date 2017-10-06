مدرب غانا: لا أعد بالتأهل لمونديال روسيا

يلتقي منتخب غانا مع أوغندا غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأكد جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب لمنتخب غانا، أن مباراة الغد صعبة نظرا لقوة المنافسة، بالإضافة إلى سوء أرضية ملعب اللقاء.

وقال “أبياه” في تصريحات تليفزيونية، إنه يثق تماما إمكانيات ومهارات لاعبي غانا قبل مواجهة أوناش غانا، مشيرا أنه طلب من اللاعبين إثبات الذات والرد على كل المشككين داخل الملعب”.

وأكمل، “لم أعد بالتأهل لكأس العالم لصعوبة موقف المنتخب في جدول المجموعة، ولكني أعد بتقديم أداء أفضل”.

واختتم قائلا: “طلبت من اللاعبين الاستمتاع باللقاء وتقديم أفضل ما لديهم وحصد نقاط اللقاء الثلاثة إذا كانوا يرغبون في الحفاظ على فرصهم للتأهل لمونديال روسيا”.

مركز غانا في التصفيات الإفريقية

يحتل المنتخب الغاني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المنتخب المصري صاحب الصدارة.

فرص غانا في بلوغ المونديال

يحتاج المنتخب الغاني إلى الفوز في أخر مواجهتين له أمام أوغندا ومصر ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، مع سقط الفراعنة في فخ الهزيمة الكونغو والنجوم السوداء.

ففي حالة فوز غانا على أوغندا وهزيمة مصر أمام الكونغو، سيرتفع رصيد النجوم السوداء إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الثاني خلف مصر المتصدرة برصيد 9 نقاط، وسيحتاج إلى الفوز في الجولة الأخيرة على الفراعنة لبلوغ المونديال.

وفي حالة فوز غانا وتعادل مصر سيصبح رصيد غانا 8 نقاط ومصر 10 وسيحتاج النجوم السوداء إلى الفوز على الفراعنة لبلوغ المونديال.