بشرى لمصر.. أول شكوى رسمية من أوغندا قبل لقاء غانا

اشتكى موسيس باسينا المدير الفني لمنتخب أوغندا من سوء أرضية الملعب قبل مباراة بلاده أمام غانا غدًا في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

مدرب أوغندا يشكو سوء أرضية الملعب

وقال باسينا في المؤتمر الصحفي للمباراة: “أرضية الملعب أصبحت ترابية وسيئة لكن علينا أن نضاعف مجهودنا ونبدع في الملعب لأننا في أرضنا وبين جماهيرنا ولا بديل عن الفوز”.

وأضاف باسينا: “يجب أن يكون لاعبونا بارعون في التكتيك والتعامل مع كل الظروف لأننا لدينا استراتيجية للتأهل للمونديال.. لا ننظر إلى مباراة مصر والكونغو بقدر مباراتنا لأن الأهم أن نفوز أولًا على غانا ثم نفكر في الخطوة التالية”.

وتابع باسينا: “مباراة غانا صعبة فهم لا يزالون يتمسكون بالأمل للمونديال.. لكننا جاهزون للفوز ولن نلعب إلا لهذا الهدف وأعتقد أننا سنعلن تشكيلنا صباحًا على أقصى تقدير”.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا حتى يضمن التأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي.