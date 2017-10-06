الزمالك يهزم طلائع الجيش وديا

فاز فريق الزمالك على نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم وديا، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري العام.

أحرز طلائع الجيش الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق صلاح أمين، قبل أن يدرك باسم مرسي التعادل للزمالك في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني احرز يوسف أوباما الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يضيف باسم مرسي الهدف الثاني له والثالث للأبيض في الدقيقة 54.

في الدقيقة 70 أحرز خالد قمر الهدف الرابع للأبيض، وفي الدقيقة 85 أحرز وائل فراج الهدف الثاني للجيش لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بأربعة أهداف لهدفين.

التشكيل الرسمي للزمالك أمام طلائع الجيش:-

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: أحمد مجدي – محمود علاء – محمد مجدي – أحمد فتوح

الوسط:محمد أشرف – أحمد داودا – عبدالله جمعة – احمد مدبولي

الهجوم:باسم مرسي -كاسونجو

موقف الزمالك في الدوري العام

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعهم من الفوز على المصري والداخلية والتعادل مع الإنتاج الحربي وإنبي.