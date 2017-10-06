أحمد الشيخ خارج حسابات الأهلي أمام الاتحاد

تأكد غياب أحمد الشيخ صانع ألعاب نادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

الأهلي يفقد أحمد الشيخ أمام الاتحاد

ويغيب أحمد الشيخ عن مباراة الأهلي والاتحاد لإصابته بتقلصات في عضلات الظهر وفشلت محاولات لحاقه بموقعة زعيم الثغر.

وكان أحمد الشيخ قد غاب عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسوسة التي انتهت بفوز الأخير 2-1.

بينما أحرز عماد متعب هدفًا في تدريب نادي الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري.

وتألق عماد متعب في تقسيمة الأهلي وحظي بإشادة الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري.

وخاض نادي الأهلي تدريبه في غياب لاعبيه الدوليين المنضمين لمعسكر منتخب مصر في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وشهد التدريب الجماعي للأهلي تواجد أحمد حمودي في غياب الثنائي الدولي وليد أزارو ووليد سليمان، وتأهيل أحمد بيكهام وريان على هامش المران.