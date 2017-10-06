بعد صدمة “أبوتريكة” النجم.. الأهلي يفتح الباب أمام ضم مدفعجي الترجي

فتح نادي الأهلي الباب أمام ضم فوسيني كوليبالي لاعب وسط نادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

الأهلي يراقب فوسيني كوليبالي

ويسعى نادي الأهلي لضم فوسيني كوليبالي لتدعيم مركز لاعب الوسط المدافع بنجم مميز في ظل استهلاك حسام عاشور في المباريات.

“أبوتريكة” النجم يرفض الأهلي

وجاء التفكير في فوسيني كوليبالي لاعب الترجي بعد إعلان محمد أمين بن عمر لاعب نادي النجم الساحلي والملقب بـ”أبوتريكة” فريقه رفضه اللعب في الدوري المصري سواء للأهلي أو الزمالك لتلقيه بعض العروض الأوروبية.

وتأهل نادي الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة النجم الساحلي وخسر مباراة الذهاب بسوسة بهدفين مقابل هدف، وتقام مباراة العودة يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري ويسعى خلالها لتحقيق الفوز بفارق هدفين للتأهل لنهائي الأميرة السمراء.

ويفتقد نادي الأهلي لجهود هشام محمد للإصابة وأحمد فتحي للإيقاف بينما يستعيد خدمات عبد الله السعيد الذي تأكدت جاهزيته لمباراة النجم بعدما أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الذهاب بسوسة وثارت التكهنات حول غيابه.