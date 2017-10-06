عماد متعب يتألق ويحرز هدفا في تدريب الأهلي

تألق عماد متعب في تدريب نادي الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري.

عماد متعب يحرز هدفا في تقسيمة الأهلي

وأحرز عماد متعب هدفًا في تقسيمة الأهلي نال استحسان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

ويخوض نادي الأهلي تدريبه في غياب لاعبيه الدوليين المنضمين لمعسكر منتخب مصر في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ودخل عماد متعب في منافسة شديدة هذا الموسم مع وليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان لحجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي وإن كان حسام البدري يعتمد على أزارو في الفترة الحالية بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل نادي الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر 2-1 من النجم الساحلي التونسي في مباراة الذهاب بسوسة، وتقام مباراة العودة يوم 22 من شهر أكتوبر باستاد برج العرب بالإسكندرية.

بينما شهد التدريب الجماعي للأهلي تواجد أحمد حمودي في غياب الثنائي الدولي وليد أزارو ووليد سليمان،وتأهيل أحمد بيكهام وريان على هامش المران.

وحصل وليد أزارو على إجازة بالسفر إلى بلاده لقضاء العطلة مع أسرته على أن يعود اليوم.