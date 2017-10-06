رغم التعادل أمام بيرو.. مازال أمام الأرجنتين فرص للتأهل إلى المونديال

سقط المنتخب الأرجنتيني، في فخ التعادل أمام نظيره بيرو، سلبياً بدون أهداف، لتضائل فرصته في التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

فرص الأرجنتين للصعود إلى مونديال روسيا

أصبح أمام الأرجنتين حل وحيد وهو الفوز على الإكوادور وفي المقابل يتعادل منتخب بيرو مع كولومبيا، حيث سيصعد منتخب التانجو إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، وفي حالة فوز الأرجنتين و فوز أحد منتخبي كولومبيا أو بيرو ، في مباراتهم بالجولة الأخيرة، سيمنح منتخب التونجو الأفضلية ويتأهل إلى الملحق العالمي مع نيوزيلندا.

مباراة البرازيل وتشيلى بإمكانها تلعب دوراً كبيراً فى صعود الأرجنتين لبطولة كأس العالم شرط الفوز على الإكوادور فجر الأربعاء المقبل لاسيما أن خسارة تشيلى أو التعادل أمام البرازيل سيمنح الأرجنتين تذكرة الصعود للمونديال حتى لو لم تنته مباراة كولومبيا وبيرو بالتعادل.

ويحتل منتخب التانجو المركز السادس برصيد ـ25 نقطة، بينما يأتي منتخب بيرو في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ويحل المنتخب الكولومبي في المركز الرابع برصيد 20 نفطة ويأتي المنتخب الإكوادوري في المركز الأخير .