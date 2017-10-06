الزمالك يهاجم طلائع الجيش بـ”باسم وكاسونجو”

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المونتينيجري نيبوشا، عن التشكيل الرسمية التي سيخوض بها مواجهة طائع الجيش الودية.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش وديا في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم، ضمن استعدادات الفريقين لمواجهة طنطا في الجولة الخامسة من الدوري العام.

التشكيل الرسمي للزمالك أمام طلائع الجيش:-

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: أحمد مجدي – محمود علاء – محمد مجدي – أحمد فتوح

الوسط:محمد أشرف – أحمد داودا – عبدالله جمعة – احمد مدبولي

الهجوم:باسم مرسي -كاسونجو

الزمالك يفتقد 3 لاعبين

ويفتقد الزمالك في ودية اليوم إلى خدمات الثلاثي أحمد الشناوي وطارق حامد وعلي جبر لانضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة الكونغو، في اللقاء المقرر له الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل نهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الزمالك يتعثر أمام إنبي

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام إنبي في اللقاء الذي جمع الفريقين الأسبوع الماضي على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.

موقف الزمالك في الدوري العام

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعهم من الفوز على المصري والداخلية والتعادل مع الإنتاج الحربي وإنبي.