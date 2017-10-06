القنوات المفتوحة الناقلة لموقعة مصر والكونغو بتصفيات كأس العالم

يستضيف المنتخب الوطني نظيره الكونغو بعد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد الجيش الثالث ببرج العرب في الإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر فضائية beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، بالإصافة إلى فضائية On Sport المفتوحة، بجانب الفضائية الثانية البث الأرضي.

باكاري جاساما حكما للقاء

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء الأحد إلى الحكم الجامبي باكاري جاساما، الذي يعد من أفضل حكام القارة.

مصر تنتظر هدية غانا

وتراقب الجماهير المصرية نتيجة مباراة غانا وأوغندا المقرر لها في الثالثة عصر غدا السبت، من أجل تحديد ملامح ترتيب المجموعة، حيث يأمل المصريون في تعثر المنتخب الأوغندي أمام النجوم السوداء لاقتراب الفراعنة خطوة نحو مونديال روسيا.

فرص تأهل مصر

يحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز في لقاء الأحد، بجانب تعثر المنتخب الأوغندي أمام نظيره الغيني من أجل حسم التأهل رسميا لمونديال روسيا 2018.

ترتيب المجموعة الخامسة

يحتل أحفاد الفراعنة المركز الأول في المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي المنتخب الأوغندي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يفع المنتخب الكونغولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.