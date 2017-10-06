بالصور.. الخطيب والدرندلي و مرتجي يؤدون صلاة الجمعة في الأهلي

حرص كلًا من محمود الخطيب، نجم الأهلي الأسبق، و المرشح لرئاسة القلعة الجمراء في انتخابات النادي المقبلةن، وخالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق، و خحالد مرتجي المرشح لعضوية المجلس ، على أداء صلاة الجمعة في مقر النادي بالجزيرة.

الأعضاء يلتقتون الصور التذكارية مع الخطيب

وعقب انتهاء الصلاة، التف أعضاء النادي حول الخطيب، من أجل التقاط الصور التذكارية معه، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

محمود الخطيب، قد أعلن ترشحه للأنتخابات المقبلة للنادي الأهلي، والمقرر لها نزفمبر المقبل، لينافس المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.

وحرص الخطيب وأعضاء قائمته الانتخابية على التواجد في مقر النادي اليوم الجمعة، نظراً لتواجد عدد كبير من الأعضاء، لاسيما وأنه يوم عطلة رسمية وأيضا ذكري انتصارات السادس من أكتوبر.

كان محمود الخطيب، قد أعلن عن قائمته الانتخابية وجاءت كالتالي:

-محمود الخطيب رئيسًا

-العامري فاروق نائبا للرئيس

-خالد الدرندلي أمين صندوق

-الأعضاء فوق السن: رانيا علواني “مرشحة على مقعد المرأة” – محمد الغزاوي – محمد الدماطي- إبراهيم الكفراوي- طارق قنديل – خالد مرتجي.