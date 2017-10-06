لاعب الأهلي على أعتاب الوحدة الإماراتي

دخل أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسابات مسؤولو نادي الوحدة الإمارتي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويدرس حمودي فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظراً لعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، وبالاخص أمام النجم الساحلي التونسي، التي خسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي قد تعاصد مع أحمد حمودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي الباطن السعودي .

حمودي ينتظر المشاركة امام اف سي مصر

وينتظر حمودي مشاركته في مباراة اف سي مصر، المقرر إقامتها غداً السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

ويواجه الاهلي نظيره الاتحاد السكندري، يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، و22 من الشهر نفسه سيكون على موعد لمواجهة النجم الساحلي التونسي، في مرحلة الإياب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.