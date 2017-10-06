عاشور يعود للأهلي في هذا الموعد !

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، للمشاركة في المباريات.

عاشور قد تعرض للإصابة بجزع في أربطة الركبة، أثناء مران الفريق، عقب مباراة الترجي التونسي ، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

عاشور شارك مع المنتخب في التدريبات

عاشور قد شارك في تدريبات المنتخب الجماعية، أمس الخميس، بعد أن خضع لأكثر من فحص طبي ، أكد تعافيه بشكل نهائي من الإصابة، وإمكانية مشاركته أمام الكونغو المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المقرر أن يعود حسام عاشور ، للمشاركة في المباريات، ابتداءاً من مباراة الاتحاد السكندري ، المقرر لها يوم الثاني من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

ويواجه الأهلي نظيره اف سي مصر، غد السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ودياً استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.