البدري يستبعد وليد سبيمان من ودية اف سي مصر

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد وليد سليمان، لاعب الفريق، من المشاركة في ودية اف سي مصر.

الأهلي سيواجه نظيره اف سي مصر، ودياً غداً السبت، على معلب مختار التتش بالجدزيرة، في تمام الثالثة عصراً ، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم 10 أكتوبر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وليد سليمان يحصل على حقنة في الركبة

وجاء قرار الاستبعاد من المباراة ، بعدما حصل وليد سليمان على حقنة في الركبة صباح أمس الخميس، ليقرر الجهاز الطبي منح راحة سلبية من المشاركة في التدريبات لمدة 48 ساعة ، وطالب البدري بعدم الدفع به في المباراة الودية خوفاً من تفاقم الإصابة عليه.

واستأنف الفريق مرانه اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهد المران تخصيص فقرة تأهيلية للثنائي المصاب أحمد الشيخ و هشام محمد، ويعاني الأول من تفلصات في عضلان الظهر، أما هشام فيعاني من كسر في كف يده اليسري.