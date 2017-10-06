مرتضي منصور: هناك من له مصلحة في سقوط الزمالك

أكد المستشار مرتضي منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك من يريد إسقاط النادي وعدم استقراراه ، مشيراُ إلى أنه هناك أشخاص لديه مصلحة في ذلك.

وأضاف منصور خلال تصريحات نشرتها قناة النادي على اليوتيوب، ” اتعجب من مروجي الشائعات التي يروجون شائعات مغرضة هدفها الوحيد هو زعزعة استقرار النادي”.

مرتضي: لاتوجد أزمة مع نيبوشا

وتابع رئيس الزمالك، ” هناك من يؤكد أن نيبوشا ، المدير الفني للفريق الجديد، سيرحل قريباً، بسبب أزمات بينه وبين مجلس الإدارة، هذه الأخبار تضحكني كثيراً، بل بالعكس لا توجد أي خلافات والأمور طبيعية”.

وأوضح ، ” لدينا مدير فني على اعلى مستوي، ومعه مجموعة جيدة من اللاعبين، أثق في قدراتهم على الفوز بمسابقة الدوري هذا الموسم وعودة الزمالك لمكانته الطبيعية”.

وواصل ” أطالب جماهير الزمالك المخلصة، بالوقوف وراء الفريق، من أجل عودة الانتصارات من جديد، ومنع أعداء النجاح من السيطرة على النادي”.

وأختتم قائلًا: ” اهنئ الشعب المصري جميعاً بذكر انتصارات أكتوبر المجيدة، وكل عام وكل الشعب المصري بخير”.