مران الأهلي.. فقرة تأهيلية خاصة للثنائي المصاب و تدريبات قوية للحراس

خاض الثنائي أحمد الشيخ و هشام محمد ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية في مران الفريق المقام حالياً على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني أحمد الشيخ من تقلصات في عضلات الظهر، بينما يعاني هشام محمد من كسر في كف اليد اليسري ، أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام النجم الساحلي، التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضين على ملعب “سوسة” ، في ذهاب الدور نصف الناهئي من دوري أبطال إفريقيا (طالع تالفاصيل).

فقرة خاصة لتأهيل الشيخ و هشام محمد

و خصص محمد أبو العلا، أخصائي التأهيل في النادي الأهلي، فقرة استمرت لمدة 40 دقيقة، لتاهيل الثنائي تمهيداً للمشاركة في المباراة.

ومن جانبه خاض الثنائي أحمد عاد عبد المنعم، و محمد الشناوي ، حارسا الفريق ، تدريبات قوية تحت إشراف طارق سليمان ، مدرب حراس المرمي، وذلك في غياب شريف إكرامي ، بسبب انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة الكونغو، يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات المونديال.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري ، يوم 12 أكتوبر الجاري، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.