موعد والقنوات الناقلة لمباراة أوغندا وغانا في تصفيات المونديال

يواجه المنتخب الاوغندي نظيره الغاني، غداً السبت، على ملعب “كمبالا سيتي” ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وسوفت تذاع المباراة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالأخص bein sports hd1 ، نظراً لحصول الفناة على حقوق البق التلفزيوني.

المباراة محط أنظار المصريين

وستحظى هذه المباراة، بمتابعة كبيرة من جانب الجماهير المصرية، بل وأيضا لاعبي والجهاز الفني لللمنتخب، نظراً لأهمية نتيجتها قبل مباراة الكونغو.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة ، في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويحتاج المنتخب إلى الفوز بأي نتيجة على الكونغو، في المقابل تعثر المنتخب الأوغندي أمام غانا، أو انتهاء المباراة بالتعادل، من أجل انتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم رسمياً ، بعد غياب لمدة 27 عاماً.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما بأتي المنتخب الأوغندي بعده في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل المنتخب الكونغولي المجموعة برصيد نقطة.