حازم إمام لمهاجمي المنتخب الوطني : ” لا تتركو أنفسكم للمدافعين”

وجه حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم حالياً، رسالة لمهاجمي المنتخب الوطني : “لا تتركو أنفسكم للمدافعين”.

موعد مباراة مصر والكونغو

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساءً المقام على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

رسالة حازم إمام لمهاجمي الفراعنة

وقال الثعلب الصغير في تصريحات لبرنامج “مساء الأنوار” المذاع على قناة “أون سبورت ” الذي يقدمه الإعلامي “مدحت شلبي” لمهاجمي المنتخب الوطني ” المباراة أمام الكونغو ستكون أهم مباراة في التاريخ، ويجب عليكم أن تعرفو قيمة المباراة جيداً، وعليكم التحرك كثيراً واللعب جيداً للمساهمة في الأهداف، وإتاحة الفرص لزملاءكم”.

وأكد حازم على معرفة دور الكابتن حسام حسن أسطورة مدافعي الفراعنة سابقاً : “حسام حسن من أفضل المهاجمين في مصر ولولا مشاركتي معه في منتخب مصر مكنش إسمي ظهر في تاريخ الكرة المصرية”.

وأضاف حازم إمام “كابتن محمد الجوهري هو أهم شئ في تاريخ كرة القدم، وكان بيعلمنا أشياء كثيرة ويبذل معنا شغل كبير،وكان معتمداً علي بشكل كبير،ومعي عبدالستار صبري وحسام حسن”.