البدري يكشف عن مصير “حمودي وميدو” مع الأهلي

كشف حسام البدري المدير الفني للأهلي، عن مصير الثنائي أحمد حمودي وميدو جابر، في القترة القادمة مع المارد الأحمر.

وقال “البدري” في تصريحات تليفزيونية، “إن أحمد حمودي وميدو جابر لاعبين على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن المنافسة في هذا المركز في غاية الصعوبة نظرا لوجود وليد سليمان ومؤمن زكريا بالإصافة إلى لاعب بيدفيست”.

وأضاف: “الثنائي داخل حسابات الجهاز الفني في القترة القادمة، مشيرا إلى أن ميدو جابر حصل عن أكقر من فرصة مع الفريق، إجاد في بعض المباريات، ولم يقنع في بعض المباريات”.

وأكمل، ” ميدو جابر يتطور من نفسه في الفترة الماضية وانا مقتنع تماما بإمكانياته ومهاراته، ويسحصل على فرص في الفترة القادمة”.

وتابع، ” حمودي لاعب رائع وادخل حسابات الجهاز الفني، وكان سيحصل على فرصة في لقاء النجم والترجي ولكن ظروف اللقائين لم تسمح بذلك”.

واختتم قائلا: ” الثنائي سيحصلان على فرصة في الفترة القادمة لأن الجهاز الفني على اقتناع تام بإمكانيتهما ومهارتهما.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها 12 أكتوبر الحالي، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.