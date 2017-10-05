“الخطيب” يظهر في أهلي مدينة نصر ويحظى باستقبال الأعضاء

تواجد منذ قليل، محمد الخطيب، نائب مجلس إدارة الأهلي الأسبق، في مقر القلعة الجمراء بمدينة نصر،وحظى باستقبال حافل من قبل الأعضاء.
وحرص الخطيب على التجول داخل النادي، في إطار سعيه لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، على مقعد الرئيس.
الخطيب يستقر على ملامح قائمته الانتخابية
كان محمود الخطيب، قد اسقر بشكل شبه مؤكد، على الملامح النهاية لقائمته الانتخابية، استعدادًا لخوض العراك الانتخابي خلال الفترة المقبلة.
كان الخطيب، أسطورة الأهلي، قد أعلن في وقت سابق، عن ترشحه لخوض منافسات انتخابات القلعة الحمراء على مقعد الرئاسة
العامري فاروق نائبًا للرئيس
واستعان الخطيب، بزميله السابق العامري فاروق، وزير الرياضة الاسبق، في قائمته الانتخابية، على مقعد نائب الرئيس، كما انضم خالد الدرندلي للقائة، على مقعد أمين للصندوق في الأهلي.
أما أعضاء مجلس الإدارة فجاءت أسمائهم كالاتي، خالد مرتجي وابراهيم الكفراوي ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي وطارق قنديل، بينما يشغل مقعد المرأة، رانيا علواني، على أن ينضم مهند مجدي لقائمة الخطيب تحت السن.
مجدي، ضمن مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر، وبات من المؤكد انضمامه لقائمة الخطيب خلال الانتخابات المقبلة.
يذكر أن طاهر، يجب عليه الإعلان رسميًا عن إقامة انتخابات الأهلي قبل يوم 15 أكتوبر الجاري.