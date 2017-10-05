“الخطيب” يظهر في أهلي مدينة نصر ويحظى باستقبال الأعضاء

تواجد منذ قليل، محمد الخطيب، نائب مجلس إدارة الأهلي الأسبق، في مقر القلعة الجمراء بمدينة نصر،وحظى باستقبال حافل من قبل الأعضاء.

وحرص الخطيب على التجول داخل النادي، في إطار سعيه لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، على مقعد الرئيس.

الخطيب يستقر على ملامح قائمته الانتخابية

كان محمود الخطيب، قد اسقر بشكل شبه مؤكد، على الملامح النهاية لقائمته الانتخابية، استعدادًا لخوض العراك الانتخابي خلال الفترة المقبلة.

كان الخطيب، أسطورة الأهلي، قد أعلن في وقت سابق، عن ترشحه لخوض منافسات انتخابات القلعة الحمراء على مقعد الرئاسة