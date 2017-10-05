وكيل مصطفى فتحي يوضح حقيقة رفضه التجديد للزمالك

أوضح أحمد يحيى وكيل أعمال مصطفى فتحي لاعب الزمالك والمعار إلى صفوف التعاون السعودي، حقيقة خلاف اللاعب مع رئيس الأبيض.

وأكد “يحيى” في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على عدم وجود أزمة بين اللاعب ومسؤولي النادي الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وأضاف، إن أنه سيجتمع مع اللاعب عقب عودته من الخارج من أجل حسم أمر توقيعه على عقود التجديد لنادي الزمالك.

وأكمل، لا توجد أزمة من البداية والأمر بسيط ولا صحة للأخبار التي ترددت بشأن رفض “فتحي” التوقيع على عقود تجديده للزمالك.

واختتم وكيل أعمال اللاعب قائلا: ” مصطفى فتحي لا يستطيع أن يخسر جماهير وإدارة الزمالك، لانه عاشق للقلعة البيضاء”.

مصطفى فتحي يتعرض للإصابة في معسكر المنتخب

وتعرض مصطفى فتحي إلى الإصابة العضلة الخلفية، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة الكونغو بتصفيات كأس العالم.

وأكد محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني أن مصطفى، لن يستطيع المشاركة في لقاء الأحد بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

مصر تواجه الكونغو

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي الأحد المقبل على ستاد الجيش الثالث ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ترتيب مصر قبل مواجهة الكونغو

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني.