متفوقًا على تشيلسي.. الأهلي في المركز الـ26 عالميًا والأول عربيًا

كشف موقع كلوب وورلد رينكينج، عن التصنيف الشهري الذي يجريه بصورة شهرية، للأندية المشاركة في الدوريات على مستوى العالم.

وأشار الموقع إلى تواجد الأهلي في المركز الـ26 عالميًا، مفوقًا على نادي تشيلسي الإنجليزي، بينما جاء الزمالك في المركز الـ71 على مستوى العالم.

وواصل الأهلي احتلاله لصدارة الأندية العربية، يليه الهلال السعودي، ثم الزمالك في المرتبة الثالثة.

وحل روما في المركز السادس عشر، متفوقًا على غريمه نابولي الايطالي، بينما احتل باريس سان جيرمان المركز الثالث والعرشين حسب التصنيف الشرب للموقع.

وتصدر الإسبان، صدارة الأندية العالمية، جيث حل ريال مدريد في المركز الأول، يليه برشلونة في المركز الثاني ثم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث.

بينما جاء بطل إيطاليا فريق يوفنتوس، في المركز الرابع بيمنا ل مانشستر يونايتد في المربتة السادسة.

وتراجع فريق بايرن ميونخ الألماني إلى المركز الثامن عالمياً، وفي المركز التاسع تواجد فريق ريفر بليت الأرجنتيني، بفارق مركز عن إشبيلية الأسباني.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباارة هامة أمام النجم الاسحلي التونسي، يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.