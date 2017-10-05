محمد صلاح يتفوق على نجمي ليفربول

قام موقع “بليتشر ريبورت” الأمريكي، بتقيم أداء لاعبي ليفربول منذ انطلاق الموسم الحالي وحتى الآن في جميع البطولات.

وحل الدولي المصري محمد صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين متفوقا على السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

وتواجد محمد صلاح المركز الثاني بالقائمة خلف البرازيلي المتصدر فيلب كوتينيو.

وأشاد الموقع بمستو محمد صلاح مع ليفربول، مشيرا إلى أنه يقدم مجهودًا يساوي المبلغ المدفوع مقابل شراءه وأكثر.

ونجح محمد صلاح في إحراز 6 أهداف وقام بصنع هدفين في 11 مباراة شارك فيها مع ليفربول هذا الموسم.

وأشار الموقع إلى أن محمد صلاح كان من الممكن أن يتصدر القائمة، إذا كانت لمساته الأخيرة أدق، مؤكدا أن سرعته وخطورته على الجهة اليمنى تجعل منه سلاح قوي للريدز.

ويتواجد محمد صلاح في معسكر المنتخب المصري استعدادا لمواجهة الكونغو، في اللقاء المقرر له الأحد المقبل، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أغلى لاعب عربي

وبات محمد صلاح أغلى لاعب كرة القدم عربي وإفريقي، بعدما انتقل إلى ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون جنيه استرليني بما يعادل 45 مليون يورو.

وتخطى محمد صلاح الجزائري إسلام سليماني الذي انتقل لليستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، يليهما المغربي مهدي بنعطية الذي انتقل لبايرن ميونيخ الألماني بـ 30 مليون يورو قبل انتقاله الأخير ليوفينتوس الإيطالي.