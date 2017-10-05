إصابة جديدة.. غانا تواصل فقدان نجومها قبل موقعة أوغندا في تصفيات المونديال

تأكد بشكل كبير، غياب قائد المنتخب الغاني كريستيان اتسو، عن صفوف البلاك ستارز، خلالا مباراة أوغندا، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وكشف موقع “غانا سوكر نت”، عن تعرض كريستيان أتسو لاعب نيوكاسل الإنجليزي، لإصابة ستمنعه بشكل مؤكد عن المشاركة في المباراة المرتقبة أمام اوغندا.

غانا تواصل فقدان نجومها أمام أوغندا

ويفتقد المنتخب الغاني جهود كلًا من جيان أسمواه وجوناثان منساه وهاريسون أفول وتوماس أشيمبونج للإصابة، بينما تم استبعاد كلًا من الأخوان أيو اندريه وجوردان،وفقًا لما أعلنه كواسي ابياه المدير الفني للبلاك ستارز.

مصر تنتظر تعثر أوغندا أمام غانا

وتقع مصر ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كلًا من غانا وأوغندا والكونغو، ومن المقرر أن يلتقب الفراعنة مع الكونغو يوم الأحد، وتُمني الجماهير المصرية نفسها بتعثر أوغندا أمام غانا، على أمل فوز الفراعنة على الكونغو، وحسم التأهل إلى منافسات مونديال روسيا 2018.

يذكر أن مصر تحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي المنتخب اكلونغول في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.