بعد تأكد غياب “السعيد”.. صدمة جديدة لكوبر قبل مواجهة الكونغو

تأكد بشكل كبير، غياب اللاعب مصطفى فتحي، لاعب منتخب مصر والتعاون السعودي، عن مباراة الفراعنة ألمقبلة أمام الكونغو، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

وأكد محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني، أن مصطفى فتحي، لن يتمكن من المشاركة في لقاء الأحد بسبب الإصابة التي عانى منها اليوم في مران المنتخب بشد في العضلة الخلفية.

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وفي تصريحات تلفزيونية عبر شاشة اون سبورت on sport، أكد أبو العلا، ان ثنائي المنتخب مصطفى فتحي ومحود كهربا خضعا لاختبار طبي للوقوف علي مدى جاهزيتهما من خوض لقاء الكونغو.

وأكد أبو العلا جاهزية كهرب، بالإضافة إلى إمكانية لحاقه بالمباراة، أمام فتحي، فأشار إلى صعوبة انضمامه إلى قائمة المباراة.

وكان المنتخب الوطني قد أعلن في وقت سابق غياب عبد الله السعيد نجم النادي الأهلي عن المباراة لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المارد الأحمر والنجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.