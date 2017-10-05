عضو الجبلاية يكشف الموقف النهائي لـ”السعيد” من خوض مباراة الكونغو

أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم جاهزية عبد الله السعيد، العب الأهلي ومنتخب مصر، للحاق بمبارة الفراعنة المقبلة أمام الكونغو، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

وأضاف زاهر، خلال برنامجه الإعلامي المذاع عبر شاشة أون سبورت on sport، أن السعيد أجرى كشف طبي منذ قليل، تبين من خلاله عدم إمكانية لحاق اللاعب في المشاركة بمباراة الكونغو المقبلة.

إصابة السعيد في مباراة الأهلي والنجم التونسي

كان السعيد قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأحمر أمام النجم الساحلي، والتي اقيمت الأحد الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور النصف النهائي من بولة دوري أبطال افريقيا، ولم يستكمل المباراة.

ويعاني السعيد من شد في العضلة الخلفية، ستستلزم غيابه لعدة أيام.

ويستضيف لمنتخب المصري نظيره الكونغولي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

يذكر أن مصر تتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما تأتي الكونغو في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.