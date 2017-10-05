الملامح النهائية لقائمة الخطيب.. “بيبو” يستعين بوزير سابق ويجهز مفاجأة لطاهر

استقر محمود الخطيب، نائب مجلس إدارة الأهلي الأسبق، على الملامح شبه النهاية لقائمته الانتخابية، استعدادًا لخوض العراك الانتخابي خلال الفترة المقبلة.

كان الخطيب، أسطورة الأهلي، قد أعلن في وقت سابق، عن ترشحه بشكل رسمي لخوض منافسات انتخابات القلعة الحمراء على مقعد الرئاسة، ليدخل في منافسة مع محمود طاهر، رئيس الأهلي الحالي “المعين”.

العامري فاروق نائبًا للرئيس

واستعان الخطيب، بزميله السابق العامري فاروق، وزير الرياضة الاسبق، في قائمته الانتخابية، على مقعد نائب الرئيس، كما انضم خالد الدرندلي للقائة، على مقعد أمين للصندوق في الأهلي.

أما أعضاء مجلس الإدارة فجاءت أسمائهم كالاتي، خالد مرتجي وابراهيم الكفراوي ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي وطارق قنديل، بينما يشغل مقعد المرأة، رانيا علواني، على أن ينضم مهند مجدي لقائمة الخطيب تحت السن.

مجدي، ضمن مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر، وبات من المؤكد انضمامه لقائمة الخطيب خلال الانتخابات المقبلة.

يذكر أن طاهر، يجب عليه الإعلان رسميًا عن إقامة انتخابات الأهلي قبل يوم 15 أكتوبر الجاري.