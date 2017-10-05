مدافع الزمالك: “الشناوي” الأفضل لحراسة عرين المنتخب.. و “ربيعة” الأجهز

وضع وائل القباني، لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، التشكيلة المثالية للفراعنة، التي تستعد لخوض مباراة مصيرية أمام الكونغو، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويفضل القباني، الاعتماد على أحمد الشناوي حارس الزمالك، فى مركز حراسة المرمى، خلال الفترة الحالية، على حساب عصام الحضري المحترف ضمن صفوف التعاون السعودي.

وعن الأنسب لخط الدفاع، أكد القباني، في تصريحات خاصة لأخبار الأهلي، أن الدفع برامي ربيعة إلى جانب أحمد حجازي، هو الحل الأنسب، خاصة في ظل عدم جاهزية علي جبر للمباراة، خاصة وأن عائد من إصابة ولم يخض سوى مباراة وحيدة مع الزمالك.

التشكيل الأمثل لمنتخب مصر أمام الكونغو

ويري وائل القباني، أن التشكيل الأمثل للمنتخب هو:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد النني، طارق حامد، محمد صلاح، رمضان صبحي، صالح جمعة.

وفي الهجوم: عمرو جمال

يذكر أن منتخب مصر، متربع على عرش جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما تأتي أوغندا في المربتة الثانية برصيد 7 نقاط، ثم غانا 5 نقاط، أمام الكونغو في المركز الأخير ولديها نقطة واحدة.