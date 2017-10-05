صدمة في معسكر المنتخب قبل ساعات من موقعة الكونغو

يواصل المنتخب الوطني تدريباته الجماعية اليوم الحميس، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استعدادا لمواجهة الكونغو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

إصابة مصطفى فتحي في معسكر الفراعنة

وشهد معسكر المنتخب الوطني والمقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية إصابة مصطفى فتحي نجم الزمالك والمعار إلى صفوف التعاون السعودي في العضلة الخلفية.

وفضل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة اليوم الخميس خوفا من تفاقم الإصابة، وفقدانه في لقاء الكونغو المصيري.

فحص طبي لتحديد موقف مصطفى فتحي من مواجهة الكونغو

ومن المقرر أن يخضع “فتحي” لكشف طبي على هامش مران المنتخب اليوم لتحديد حجم الإصابة ومدي جاهزيته لخوض لقاء الكونغو مع الفراعنة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب الوطني قمة المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز على الكونغو مع تعثر المنتخب الأوغندي أمام نظيره الغاني من أجل حسم التأهل لنهائيات كأس العالم رسميا.