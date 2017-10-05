“البدري” يرفع الحمل البدني في تدريبات الأهلي استعدادا للاتحاد.. و”أزارو وسليمان” يغيبان

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الخميس تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري العام.

متعب وحمودي يعودان لتدريبات الأهلي

وعاد عماد متعب وأحمد حمودي ثنائي المارد الأحمر للتدريبات الجماعية، بعد تغيبهما عن مران الأمس بإذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

الشعلالي يعود

وشهد مران الأهلي تواجد التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال، بعد أن وصل إلى القاهرة وأنهى إجازته التي كان قد حصل عليها عقب مواجهة النجم الساحلي.

غياب وليد سليمان وأزارو

وكما شهد المران غياب الثنائي وليد سليمان والمغربي وليد أزارو، رغم تأكيدات مدير الكرة وصول الأخير إلى القاهرة قادما من المغرب اليوم الخميس.

تدريبات تأهيلية لـ”ياسر وبيكهام”

وأدى أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ثنائي الأهلي الشاب تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

وحرص حسام البدري على رفع الحمل البدني للاعبين ، وكلف أنيس الشعلالي بوضع برنامج قوي لتجهيز اللاعبين وخاصة الغير مقيدين في القايمة الإفريقية، حيث يسعى للدفع بهم في المباريات المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، والمقرر لها يوم 12 أكتوبر الحالي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.