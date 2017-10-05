الزمالك ينفي وجود مفاوضات مع لاعب النجم الساحلي

نفى أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، و المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، ما تردد مؤخراً حول دخول مسؤولو النادي مع اللاعب أمين بن عمر، لاعب النجم الساحلي التونسي، خلال قترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كانت قد تررد أنباء في الساعات القليلة الماضية، حول دخول الزمالك في مفاوضات مع لاعب النجم الساحلي التونسي، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونجح اللاعب في تسجيل هدف بشباك شريف إكرامي، في المباراة التي جمعت بين النجم الساحلي والأهلي، الأحد الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

أحمد مرتضي يوضح حقيقة المفاوضات مع لاعب النجم

وقال أحمد مرتضي، ” الحديث عن الصفقات التي من الممكن ان نبرمها في الانتقالات الشتوية المقبلة، سابق لأوانه ، مشيراُ إلى أننا نمتلك أفضل لاعبين في الفريق خلال الفترة الحالية، ولن نحتاج للاعبين خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف عضو مجلس الزمالك، ” لست قلقان على فريق الزمالك، في ظل تواجد مدير فني عالمي ، ويمتلك طموح وروح قتالية ، وأيضا نمتلك أفضل لاعبين في مصر حالياً”.

وتابع، ” الزمالك قادر على العودة لتصدر جدول الدوري الممتاز من جديد،