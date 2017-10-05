مرتضى منصور يعلن حضوره لمباراة مصر والكونغو

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حضور مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي مساء الأحد القادم في إطار مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الزمالك يلبي دعوة اتحاد الكرة

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الكونغولي يوم الأحد القادم على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن نادي الزمالك عن حضور رئيسه لمباراة مصر أمام الكونغو، على أن يرافقه هاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في ملعب برج العرب.

ويرغب نادي الزمالك في مساندة المنتخب المصري خلال مباراته المقبلة والتي قد تحسم تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا.

وجاء قرار منصور بعد الدعوة التي تلقاها مجلس إدارة نادي الزمالك من هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، لحضور مباراة مصر أمام الكونغو.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا برصيد تسع نقاط أمام أوغندا بسبع نقاط، ثم غانا بخمس نقاط، ثم الكونغو بنقطة واحدة.