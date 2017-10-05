البدري يزف خبر سار للجماهير قبل موقعة النجم الساحلي

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعدم تفاقم إصابة عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، وأن مازال أمامه فرصة كبيرة للحاق بمباراة الإياب أمام النجم الساحلي في الإسكندرية.

عبد الله السعيد قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي، التي أقيمت الأحد الماضي، على الملعب الأوليمبي بسوسة، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال البدري، خلال تصريحات صحفية، ” الأشعة أثبتت عدم إصالة السعيد بتمزق في العضلة الخلفية، ويعاني فقط من إجهاد يستلزم منح راحة لفترة، من أجل عودته سريعاً إلى الملاعب وعدم تفاقم الإصابه عليه”.

البدري: أمتلك العديد من البدائل أمام النجم

وأضاف المدير الفني للأهلي، ” سعيد بإمتلاكي عدد كبير من اللاعبين القادرين على تعويض غياب، عبد الله السعيد، وأثق فيهم جميعاً من أجل تخطي عقبة النجم الساحلي والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال”.

وتابع، ” سلاحنا أمام النجم الساحلي سيكون الجماهير التي دائماً لن تتأخر على تلبية النداء ودعم اللاعبين، لاسيما في الأوقات الحرجة”.

وأختتم قائلًا: ” أقدر دور الإدارة في سعيهم على زيادة أعداد الجماهير في المباراة، وبالأخص في هذه المباراة الهامة والمصيرية”.