البدري يوجه تحذيراَ قوياً لمنتخب مصر

وجه حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تحذيراً قوياً للجهاز الفني لمنتخب مصر ولاعبيه قبل مواجهة الكونغو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

البدري يحذر منتخب مصر من الكونغو

وشدد البدري على أن منتخب مصر عليه التعامل مع منتخب الكونغو على أنه منافساً له على التأهل لكأس العالم، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة.

وقال المدير الفني للأهلي: ” علينا الحذر بشأن التعامل مع الكونغو على أنها خارج تصفيات كأس العالم، لا يجب النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التي تفوقنا فيها نهائياً “.

وأكمل: ” علينا احترام الكونغو والتعامل معها بمنتهي الجدية، أثق في وعي الجهاز الفني واللاعبين لتجنب هذه النقاط التي قد تكون ضد مصلحة المنتخب “.

وأضاف: ” التفكير بإيجابية يجب أن يتوافر لدى جميع أفراد الجهاز الفني في هذه المباراة لأنها مواجهة الحسم والصعود إلى كأس العالم “.

واختتم: ” الرغبة لدى الجهاز الفني في تأهيل أنفسهم واللاعبين بالتأكيد متواجدة، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على اللاعبين ويمنحهم طاقة إيجابية “.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلتقي مع نظيره الكونغولي يوم الأحد القادم على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.