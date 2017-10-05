متعب يعود بتدريبات الأهلي اليوم

ينتظم عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق، المقرر إقامتها اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

كان متعب قد غاب عن مران الفريق أمس، بعد حصوله على إذن مسبق من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لظروف عائلية.

الأهلي قد أستأنف تدريباته أمس الأربعاء، بعد حصول لاعبي الفريق ، على راحة لمدة يومين ، بعد وصول البعثة إلى القاهرة عائدة من تونس، عقب الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا( طالع التفاصيل).

الاهلى يستأنف لقاءاته بالدور المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ومن جانبه يستعد الأهلي لمواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، في مباراة الإياب المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الأهلي للفوز على النجم ، بهدف دون رد، أو بفارق هدفين، من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفري