اليوم.. أشعة جديدة على قدم السعيد لتحديد مصيره من المشاركة أمام الكونغو

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سيخضع لأشعة جديدة اليوم الخميس، قبل بدء مران المنتخب ، وذلك للأطمئنان عليه بشكل رسمي.

أشعة اليوم تحدد مصير السعيد من المشاركة في المباراة

وقال لهيطة خلال تصريحات صحفية، ” محمد أبو العلا ، طبيب المنتخب، حرص على خضوع عبد الله السعيد، لأشعة جديدة قبل المشاركة في مران اليوم، من أجل الاطمئنان عليه، والوقوف على مدى إصابته، ونسبة مشاركته في المباراة من عدمها.

كان عبد الله السعيد، قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، التي أقيمت الأحد الماضي، على الملعب الأوليمبي بسوسة، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى السعيد أشعة فور وصوله إلى القاهرة، وأكدت الأشعة أن اللاعب يعاني من إجهاد ، ليس تمزق في العضلة الخلفية، ليدخل مرة أخرى في حسابات الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكونغولي ، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.