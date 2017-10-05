مرتجي يتنازل عن منصب النائب في انتخابات الأهلي

أعلن المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، تنازلع عن منصب نائب رئيس القلعة الحمراء، في انتخابات النادي، والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل.

كان مرتجي، قد أعلن في وقت سابق، عن انضمامه لقائمة أسطورة الأهلي السابق، محمود الخطيب، على منصب نائب الرئيس، ذلك قبل أن يعلن اليوم عن التضحية بهذا المنصب، بداعي إنه لن يستطيع أن يقيد النادي الأهلي في هذا المنصب.

خالد مرتجي: الأهلي صنع أسمي

وكتب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، ” ضحيت بمنصب النائب لأني أعى تماماً معنى الأهلي فوق الجميع، وانه ليس شعاراً فقط بل هو يقين ، الأهلي من صنع أسمي ويكفيني شرفاً أن اكون أحد أبناءه المخلصين”.

وكان خالد مرتجي، قد خرج في تصريحات صحفية أمس الأربعاء وقال: ” إنه تنزال عن منصب نائب الرئيس، وفضل خوض انتخابات الأهلي على مفعد العضوية، لأنه سيخدم النادي في هذا المنصب أكثر من منصب نائب الرئيس ، على حد قوله.