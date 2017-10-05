عبد الله السعيد ضمن أفضل 11 لاعب في نصف نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، عن التشكيل الأمثل ، لذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد في التشكيلة 5 لاعبين من نادي النجم الساحلي، و لاعب واحد فقط من النادي الأهلي ، و 3لاعبين من الوداد المغربي و 2 من اتحاد العاصمة الجزائري.

عبد الله السعيد يمثل الأهلي في تشكيل الكاف

وجاء من أبرز لاعبي النجم في تشكيل الكاف اللاعب المصري عمرو مرعي، ومن الأهلي اللاعب الوحيد عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأحمر.

كان عبد الله السعيد قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي والنجم الساحلي، بذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

كان الأهلي قد تلقى هزيمة من النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، على الملعب الأوليمبي بسوسة، ضمن مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا (طالع التفاصيل).

بينما نتهت مباراة الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري ، بالتعادل السلبي بدون اهداف، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال (طالع التفاصيل).