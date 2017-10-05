بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وأسترليا 5/10/2017 في تصفيات كأس العالم 2018

يستضيف ملعب هنج جبات في أقليم ملجا بماليزيا ، مباراة هامة ومصيرية، حيث يلتقي المنتخب السوري بنظيره الأسترالي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، و الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

سوف يكون المنتخب السوري على موعد مع مباراة هامة ومصيرية، اليوم الأربعاء، يومي 5 و 10 أكتوبر الجاري، ستكون مباراة الإياب في مدينة سيدني الأسترالية، ويسعي رفاق عمر السومة لكتابة التاريخ في مواجهة اليوم، والإطاحة بالعملاق الأسترالي صاحب الخبرات والإمكانيات الأكبر بكل مقاييس، من أجل التاهل إلى ملحق آخر مع رابع الترتيب أمريكا الشمالية “كوناكاف” ، من بين مننتخبات بنما وهندرواس و الولايات المتحدة الأمريكية، على انتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

موعد والقناة الناقلة للمباراة

ستقام المباراة على ملعب “هنج جبات” بماليزيا ، بسبب الأوضاع الغير آمنة في الأراضي السورية خلال الفترة الحالية، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الواحد والنصف بتوقيت جرينيتش، ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسوف تذاع مواجهة اليوم فقط على القناة المفتوحة، وذلك تقديراً للشعب المصري من مسؤولو القناة، كونها مواجهة مصيرية وفاصلة.

فرص المنتخب السوري في الصعود لمونديال روسيا

يسعي نسور قاسيون، للفوز في مواجهتي الذهاب والإياب، المقرر لهما يومي 5 و 10 أكتوبر الجاري، من أجل التأهل إلى الملحق العالمي، ومواجهة رابع “الكونكاكاف” ، على انتزاع بطاقة التأهل الرسمية لكأس العالم 2018 بروسيا.

التعادل إيجابياً على أرض أستراليا يؤهل سوريا إلى المونديال

ويحتاج المنتخب السوري إلى 4 نقاط فقط ، أي الفوز في مباراة والتعادل في الأخري، أو التعادل سلبياً في مباراة الذهاب بماليزيا وإيجابياً، في أستراليا، بسبب تسجيل أكثر من هدف خارج الأرض، وسيتم الاحتكام لفارق الأهداف عندما يفوز المنتخب السوري في مباراة ويخسر في الأخري، أما في حالة الفوز بنفس فارق الأهداف سيحكم الأهدافالمسجلة خارج الأرض فقط.

وتسلح أيمن الحكيم ، المدير الفني للمنتخب السوري، على الورقة الرابحة للمنتخب السوري وهو اللاعب عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي، وعمر خربيين لاعب الهلال السعودي .