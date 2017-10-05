الزمالك يحدد شروطه من أجل ضم لاعب الأهلي الهارب

حدد مسؤولو نادي الزمالك، شرطهم لانضمام الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرى القدم بالنادي الأهلي “الهارب”.

كوبليبالي قد رحل من النادي الأهلي، في مايو الماضي، بدون الحصول على إذن من إدارة ناديه، متوجهاً إلى لندن، ومن ثم وجه اتهام لإدارة القلعة الحمراء ، بإنه كان يعاني من سوء المعاملة وإجباره على الصلاة هو وزوجته، وهوا ما نفاه مسؤولو النادي الأهلي جملة وتفصيلًا.

وجاءت شروط مسؤولو نادي الزمالك كالتالي:

تقديم اعتذار للسعب المصري جميعاً لما بدر من اللاعب من تصريحات مسيئة تجاه أمن وآمان البلاد.

تقديم اعتذار أيضا لمسؤولو النادي الأهلي، بعد توجيه الاتهام لهم بالمعاملة السيئة.

إعلان اللاعب إنه يرغب في الانضمام إلى القلعة البيضاء، بالإضافة للتوقيع على الشرط الجزائي الذي سيحدده مسئولي النادي ، وتحمل نصف قيمته عند الرحيل عن النادي.

يذكر أن اللاعب الإيفواري ، لم ينضم لأي فريق حتى الآن، بسبب الشكوى التي قدمها مسئولي القلعة الحمراء ضد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.