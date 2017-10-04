يوب هاينكس يعود من الاعتزال لتدريب بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن أن يوب هاينكس تولى تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

صاحب الثلاثية التاريخية مديرا فنيا لبايرن

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية إن بايرن قد توصل الي اتفاق مع الألماني المخضرم يوب هاينكس الذي وافق علي العودة من جديد للتدريب بعد اعتزاله عام 2013 لقيادة البايرن حتي نهاية الموسم.

الغريب أن يوب هاينكس قد أعلن اعتزاله التدريب بعد قيادة الفريق لتحقيق الثلاثية عام 2013.

وكان نادي بايرن ميونيخ قد أعلن إقالة مدربه الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي، على خلفية الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق البافاري أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بثلاثية نظيفة لتكون المرة الأولى التي يقال فيها أنشيلوتي في هذا الوقت المبكر من الموسم منذ أن دخل عالم التدريب.

وقال بايرن على لسان رومينيجه: “أداء فريقنا لم يرتق للطموحات التي وضعناها والمباراة في باريس وضحت بصورة كبيرة أن هناك عواقبا لتلك الهزيمة، لقد تحدثنا أنا وحسن صالحميدوزيتش، مع كارلو بصورة جدية وأبلغناه قرارنا”.

وأضاف بيان البايرن: “أود أن أشكر كارلو على تعاونه معنا والتطور الذي شهده الفريق تحت قيادته، هو صديقي وسيبقى كذلك، ولكن علينا أن نتخذ قرارا احترافيا من أجل البايرن”.