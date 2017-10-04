نجم المنتخب يشعلها ويكشف عن تجهيز غانا للتفويت لأوغندا

اتهم إبراهيم صلاح نجم نادي المقاولون العرب حاليًا ومنتخب مصر سابقًا مدرب غانا بمحاولة التفويت لأوغندا قبل مباراتهما يوم السبت المقبل ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

إبراهيم صلاح: ما تفعله غانا قبل لقاء أوغندا غير معقول

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لقناة دي إم سي: “مش معقول مدرب غانا يريح 7 لاعبين من الأساسيين أمام أوغندا ويضم لاعبين يشاركون لأول مرة.. هذا ليس من المنطق والعقل والعدل في الكرة”.

وأضاف صلاح: “رغم كل ذلك لدي ثقة كبيرة في تأهل الفراعنة للمونديال حتى لو فازت أوغندا على غانا لأننا بإذن الله سنحسمها في كوماسي بالجولة الأخيرة”.

وشدد صلاح على أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر يحب المصريين بشدة ويحرص على تعلم عاداتهم مشيرًا إلى أنه من يحب تنفيذ تعليماته حتى لو كانت خاطئة.

وكشف إبراهيم صلاح عن أنه رحل عن الزمالك مع الثورة لعدم وجود من يردد عقده بالقلعة البيضاء.

وتابع: “فضلت الرحيل عن الزمالك بعد الموسم الماضي.. وعلمت بقرار رحيلي من الزمالك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن المستبعدين”.