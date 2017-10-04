نقل سمير عدلي إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

تعرض سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، لوعكة صحية مفاجئة مساء اليوم الأربعاء دخل على أثرها المستشفى.

سمير عدلي في المستشفى

وخضع سمير عدلي لإسعافات أولية سريعة قرر الطبيب المعالج إجراء جراحة عاجلة له في أحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة.

ويعد سمير عدلي مكوك الأهلي حاليًا حيث يقوم بماهم المدير الإداري لفريق الكرة ويقوم بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر ورحلات الفريق الخارجية.

وكان سمير عدلي قد عاد مع سيد عبد الحفيظ من رحلة من تركيا بعد الاطمئنان على ترتيبات وصول زي الأهلي الجديد في شهر يناير المقبل.

ومن جانب آخر كشف أحمد أيوب المدرب العام لنادي الأهلي حجم الإصابة الحقيقية لعبد الله السعيد لاعب الفريق والتي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي التونسي.

وأصيب عبد الله السعيد للإصابة في مباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

وأوضح أيوب في تصريحات لقناة دي إم سي أن عبد الله السعيد ليست مزق في العضلة الخلفية وإنما شد خفيفة بها مما يقلص مدة غيابه لأقل من 6 أسابيع بعد أن كان التشخيص المبدئي يرشح ذلك.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

بينما يستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 12 أكتوبر ثم النجم الساحلي التونسي في إياب نصف النهائي الإفريقي يوم 22 من شهر أكتوبر.