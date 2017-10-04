مدرب الأهلي يعلن تقلص مدة غياب عبد الله السعيد

كشف أحمد أيوب المدرب العام لنادي الأهلي حجم الإصابة الحقيقية لعبد الله السعيد لاعب الفريق والتي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي التونسي.

أحمد أيوب: عبد الله السعيد يعاني من شد في الخلفية

وأصيب عبد الله السعيد للإصابة في مباراة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

وأوضح أيوب في تصريحات لقناة دي إم سي أن عبد الله السعيد ليست مزق في العضلة الخلفية وإنما شد خفيفة بها مما يقلص مدة غيابه لأقل من 6 أسابيع بعد أن كان التشخيص المبدئي يرشح ذلك.

وأشار أحمد أيوب إلى أن الأهلي يرفض مبدأ التفريط في نجومه حاليًا ولم يتلق أي عروض خارجية لرحيل أحد لاعبيه كما يثار.

وأضاف أن عبد الله السعيد أحد الركائز الأساسية في الأهلي ومنتخب مصر والتي يتمنى شفاؤها بأقصى سرعة.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

بينما يستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري يوم 12 أكتوبر ثم النجم الساحلي التونسي في إياب نصف النهائي الإفريقي يوم 22 من شهر أكتوبر.