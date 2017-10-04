مركز التسوية والتحكيم الرياضي يصدم الأهلي

رفض مركز التسوية وتحكيم المنازعات الرياضية شكوى مجلس إدارة نادي الأهلي برفض بطلان جمعيته العمومية الأخيرة لاعتماد لائحته الداخلية.

انتخابات الأهلي باللائحة الاسترشادية

وقرر مركز التسوية والمنازعات إقامة الانتخابات على اللائحة الاسترشادية للجنة الأوليمبية.

وكان مجلس الأهلي قد أعلن رفضه للائحة الاسترشادية للأوليمبية وقرر إجراء جمعيته العمومية على يومين لترفضها اللجنة ويقرر طاهر اللجوء إلى مركز التحكيم الدولي.

ودخل نادي الأهلي في صدام عنيف مع هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بدعوى أنه يتدخل في شئون القلعة الحمراء ويحاول فرض سيطرته بالقوة.

وانتقد محمود طاهر في مؤتمر صحفي على الهواء إصرار اللجنة الأوليمبية على إقامة الجمعية العمومية في يوم واحد وأقامها على يومين في مقري الجزيرة ومدينة نصر.

في المقابل رد هشام حطب بتمسكه باللائحة الاسترشادية مؤكدًا أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقانون الرياضة المصرية لا يمنحان الأهلي الحق في مخالفة اللائحة الاسترشادية ورفضها له تحت أي ظرف خاصة أن كل الأندية المصرية التزمت بها بما فيهم نادي الزمالك.